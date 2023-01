Stockholms krogliv har tappat fem stjärnor – på en månad

Gastrologik har varit en stor passion för Jacob Holmström som krävt nästan all hans vakna tid. Den första stjärnan i den mytomspunna Guide Michelin fick han tillsammans med Anton Bjuhr drygt ett år efter att de öppnat restaurangen. Den andra stjärnan kom 2019 och med det blev Gastrologik ”värt en omväg”, enligt den franska matguiden.

– Det är en slags elitsatsning och kanske inget man gör hela livet, säger Jacob Holmström.

En tvåstjärnig krog kvar

Restaurangvärlden är i förändring. Så sent som i veckan var The New York Times först med att berätta om att den världsberömda lyxkrogen Noma lägger ner.

I Stockholm har tre stjärnkrogar bommat igen sedan årskiftet. Både Gastrologik och Oaxen på Djurgården var belönade med två Michelinstjärnor. När de stängde blev Aloë i Älvsjö den enda tvåstjärniga i Stockholm. Den tredje Michelinrestaurangen som försvunnit från krogscenen den senaste månaden är Agrikultur i Vasastan.

Starta videon för att följa med Jacob Holmström in i den stängda restaurangen och prata om sin framtidsspaning om mer lättsmälta lyxkrogar med upplevelser som tilltalar den unga ”Tiktok”-generationen.