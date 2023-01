Stängda Michelinkrogar inleder Stockholms år som Europas gastronomiska huvudstad

The european capital of gastronomy Visa

Utnämningen till The European Capital of Gastronomy görs av European Community of New Gastronomy.

Det gastronomiska året i Stockholm genomförs på initiativ av Gastronomiska Akademien i samverkan med Måltidsakademien, Kungliga skogs- och lantbruksakademien samt Stockholms stad genom Visit Stockholm.

Huvudfinansiär för satsningen är Stockholms stad som bidragit med 3,5 miljoner.

Källa: capitalofgastronomy.se