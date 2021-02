Getingmidjan avstängd under helgen – resenärer hänvisas till pendeltåg

Det är sträckan mellan Stockholms central och Stockholm södra som stängs av för fjärrtåg från kl 22.00 fredagkväll fram till måndag kl 04.30.

Resenärer och stationer som påverkas är

Göteborg C, Sävenäs, Partille, Jonsered, Aspen, Aspedalen, Lerum, Stenkullen, Floda, Norsesund, Västra Bodarne, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Floby, Falköping C, Stenstorp, Skövde C, Töreboda, Gårdsjö, Laxå, Hallsberg, Vingåker, Katrineholm C, Flen, Gnesta, Mölnbo, Järna, Södertälje Syd, Flemingsberg, Huddinge, Stuvsta, Älvsjö, Årstaberg, Stockholms södra, Stockholm Central, Malmö C, Burlöv, Åkarp, Hjärup, Lund C, Stångby, Örtofta, Eslöv, Stehag, Höör, Tjörnarp, Sösdala, Hässleholm, Ballingslöv, Hästveda, Osby, Killeberg, Älmhult, Diö, Vislanda, Alvesta, Moheda, Lammhult, Stockaryd, Sävsjö, Bodafors, Nässjö C, Aneby, Tranås, Boxholm, Mjölby, Mantorp, Vikingstad, Linköping C, Linghem, Kimstad och Norrköping C.