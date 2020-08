Guldrån i Hallunda – bil körde in i butiken

Ett flertal maskerade gärningspersoner rånade under förmiddagen en guldbutik i Hallunda Center. Enligt uppgifter till SVT ska en bil ha kört in i skyltfönstret efter att flera maskerade gärningspersoner kommit in i butiken.

– De har utfört en smash and grab-kupp, säger en uppgiftslämnare till SVT. Polisen har flera patruller på plats och även en helikopter är inbladad i sökandet efter en mörk bil som körde från platsen. – Vi vet inte så mycket i nuläget. Man har letat igenom butiken och pratat med personalen, men i nuläget vet vi inte om det rör sig om ett fulbordat rån eller försök till rån. Just nu är det ganska rörigt, säger Eva Nilsson, presstalesperson på polisen Region Stockholm. Texten uppdateras Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!