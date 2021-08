Här fångas flest fortkörare på bild

I nuläget finns det ungefär 2 200 fartkameror i Sverige och under årets första halva har närmare 200 000 personer fångats på bild, vilket är över 50 000 fler ärenden än vid samma tid förra året.

– Polisen har gjort en satsning och har anställt fler personer för att öka antalet ärenden i samma takt som vi ökar antalet kameror och övervakade sträckor. Det ska gå snabbt från blixt till brevlåda, säger Eva Lundberg, nationell samordnare för fartkameror på Trafikverket.

Flest fotas i Norra länken – men betydligt färre än under 2020

Men även om flest fortkörare under första halvåret i år fångats på bild i Norra länken i Stockholm så är de betydligt färre än under samma period förra året. Under årets första sex månader fotades 1 616 fortkörare i Norra länken jämfört med 3 921 under första halvåret 2020.

Att färre fortkörare fångades på bild både i Norra och Södra länken i år beror bland annat på att kamerorna inte varit på lika ofta på de sträckorna i år. För trots att alla fartkameraskåp innehåller riktiga kameror så är alla inte aktiverade samtidigt, och under förra året aktiverades kamerorna i tunnelsystemen i Stockholm och Göteborg oftare än i år.

– Men det gav inte så stor effekt i tunnlarna, även om hastighetsöverträdelserna är färre än innan kamerorna kom. Målet är inte att få in böter utan att få ner hastigheten och rädda liv, säger Eva Lundberg.