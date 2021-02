Här har man klagat mest på snöröjningen i vinter

Att säga exakt hur många klagomål som kommer in är svårt att säga, enligt Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret i Stockholms stad, men han säger att det är många som hör av sig om stadens snöröjning. Men i Stockholms stads egen app och på hemsidan har det hittills för den här vintern kommit in 1 953 synpunkter på snöröjning och halka, alla under rubriken Klagomål. Det är en ökning med 1834 klagomål jämfört med förra vintern som var mycket snöfattig.

– Varje vinter är unik och det är svårt att jämföra, så man får utvärdera när säsongen är över, säger Erik Söderberg.

Det är i stadsdelen Hägersten-Älvsjö som det har kommit in flest klagomål, totalt 441 stycken. Även i stadsdelen Enskede-Årsta och Vantör har det kommit in många, totalt 271 stycken. Det gäller framför allt halka, men även att det inte plogats på städdagar, istappar och att det inte finns sand i sandlådorna.