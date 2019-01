Här invigs minikulturhuset Under fontänen

Under tisdagen invigdes minikulturhuset Under fontänen på Sergels torg som ska vara Kulturhuset Stadsteaterns centrala nav under tiden som den stora byggnaden renoveras. Hit flyttar också delar av verksamheten och det var flera stockholmare som ville närvara vid invigningen.

Kunde du inte närvara vid invigningen? Se videon ovan för att se banden klippas. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!