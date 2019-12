Här kan du fira jul om du känner dig ensam

Jul i gemenskap

Julfirandet ”Jul i gemenskap” annordnas i Immanuelkyrkan och dit alla är välkommna. Julafton, juldagen och annandag jul firas det med julmat, julklapp och julmusik mellan klockan 17-21. Firandet annordnas av den ideella föreningen Ny Gemenskap, och bakom arrangemanget står också organisationer som Frälsningsarmén och Stockholms stadsmission.

Din lokala församling

Flera församlingar i Svenska kyrkan bjuder in till julfirande under juldagarna. I Stockholm finns det flera församlingar med olika typer av aktiviteter som du kan hitta här. Ett exempel är Kista kyrka som bjuder in till firande med mat, sång, gemenskap och julevangelium.

Gemensam jul i Rågsved

Nya Rågsveds Folkets hus bjuder in till jufirande på julafton mellan klockan 12:30 till 16:00. Där bjuds det på julbord, besök av jultomte samt aktiviteter för både stora och små.