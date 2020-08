Här klättrar ekorren på husfasaden – sex våningar upp

Sex våningar upp kilar den lilla ekorren obehindrat omkring på den släta husfasaden på Södermalm i Stockholms innerstad.

– Den skuttar runt och letar mat på balkonger, säger Mats Nordin, biolog Länsstyrelsen Stockholm.

Det är nu under sensommaren som ekorren samlar in och gömmer föda inför vintern. Var tredje ekorre i Sverige är smittad av parasiter som även kan drabba människor och ge diarré, enligt ny forskning från Statens veterinärmedicinska anstalt. Men risken för att en ekorre ska smita in genom ett öppet fönster är liten, menar Mats Nordin.

– Trots att en del ekorrar är nästan tama så undviker de att komma in för den har svårt att hitta ut och det är läskigt.

Ekorren har extra långa klor på fram- och baktassar för att få ett bra fäste.

– Ekorren är väldigt skicklig på att klättrar på lodräta föremål men när den springer på en slät vägg är den utsatt och riskerar att bli ett lätt byte för duvhökar, säger Mats Nordin.