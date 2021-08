Här välkomnas nyanlända – ska korta vägen in i samhället

En plats som ska underlätta och förkorta vägen in i det svenska samhället för nyanlända, så förklarar integrationsborgarrådet Karin Ernlund (C) det nya Welcome House som invigdes under måndagen. Här samsas både kommunala och statliga myndigheter, arbetsgivare och föreningar.

