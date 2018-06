Hells Angels-medlem döms till fängelse – tvingade man sälja bostadsrätt

Mannen ska ha haft en skuld på 25 000 kronor till en utpekad supporter till Hells Angels i Stockholm, något som Aftonbladet först rapporterade om. Målsägande försökte ta ett snabblån, men fick avslag. Då ska den 37-årige mannen ha sagt att Hells Angels tagit över skulden med en ränta på 5 000 kronor i veckan, enligt domen.

Tvingades in i en bil under pistolhot

En 43-årig man i Hells Angels-väst och 37-åringen har vid ett tillfälle under pistolhot tvingat in den målsägande in i en bil i Huddinge söder om Stockholm för att diskutera lånet, i början av sommaren 2017.

När de stannat vid en parkeringsplats uppgav de att skulden ska ha ökat till över 700 000 kronor och att mannen måste ta lån eller sälja sin bostadsrätt. Målsägande ska senare ha tvingats skriva under två skuldebrev till Hells Angels som säkerhet och lämnat i från sig sitt pass.

Vid ett flertal tillfällen, både i bilen, men även via samtal och sms har gärningsmännen hotat att döda målsägande och hans familj, enligt domen.

Polisanmäldes i december 2017

Enligt domen förstod målsägande att han aldrig skulle bli av med Hells Angels. Det kom ett krav på att han skulle lösa in ett lån på 250 000 kronor till en bank efter lägenhetsförsäljningen. Han polisanmälde händelsen i december förra året.

Gärningsmännen har dömts i Södertörns tingsrätt. De fick vardera två års fängelse för grov utpressning och försökt till grov utpressning. De dömdes även att betala 1 104 707 kronor i skadestånd.

37-åringen nekar till brott

Enligt 37-åringens advokat, Jonas Granfelt kommer de att överklaga domen.

– Vi tycker att den är felaktig. Han har inte begått någon brottslig gärning, säger Jonas Granfelt.

37-åringen har enligt hans advokat hela tiden nekat till brott.

SVT har försökt nå 43-åringens advokat.