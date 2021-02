Järvaområdet lindrigare drabbat under andra covidvågen

Under den första vågen var Järvaområdet, som består av stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, det värst drabbade området i Stockholm av pandemin, både när det gäller dödsfall med covid-19 och antalet bekräftat smittade. Men under det senaste halvåret har stadsdelarna legat under snittet i Stockholms stad. Vad det beror på vet inte region Stockholm då det saknas studier kring den andra covidvågen.

I mars 2020, mitt under den första covid-19-vågen, träffade SVT Järvaprofilen Ahmed Abdirahman. Nu när vi möter honom igen är orolig över att spridningen av den nya brittiska mutationen ska vända utvecklingen till det sämre.

– Corona är ju inte över, långt ifrån. Vi är väldigt oroliga för den här nya varianten, vad den kan göra med områdena. För det är samma utmaningar som vi har, trångboddhet, underliggande dålig hälsa och ojämlik hälsa, säger Ahmed Abdirahman, grundare av stiftelsen The Global Village, som arbetar med frågor som rör social utsatta områden.

Se mer i klippet.