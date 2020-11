Karolinska förbereder för ny coronavåg

Under söndagen medverkade Kalle Conneryd Lundgren, operativ direktör Karolinska Universitetssjukhuset, i SVT:s Helgstudion för att prata om hur man rån Karolinskas håll förbereder sig för en ny coronavåg under hösten och hur patientläget ser ut just nu, när smittan börjat tillta igen, jämfört med när det var som värst i våras.