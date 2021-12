Akut tillhandahållande av övernattningsplats inomhus under vintermånaderna de nätter då SMHI:s väderprognos indikerar en temperatur på -7°C eller kallare, alternativt klass 2-varning (starka vindar eller intensiv nederbörd).

Enligt ett rullande schema öppnar olika församlingar upp sina lokaler för att erbjuda en varm plats under dessa extra kalla nätter. Antalet platser har under de 5 år projektet pågått varierat mellan 40–180 per natt och deltagande församlingar denna vinter är Immanuelkyrkan, Norrmalmskyrkan, S:t Matteus kyrka, Västermalms församling och S:t Peterskyrkan.

Ny Gemenskap samordnar projektet, koordinerar lokaler och informationsspridning de nätter projektet är aktivt och ansvarar för iordningsställande av lokaler, platsansvarig personal samt volontärer.

Källa: Ny gemenskap