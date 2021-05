Man gripen efter vansinnesfärd i Farsta – körde in i 14 lokaler

Första larmet om vansinnesfärden kom vid 04-tiden natten mot söndagen.

– Han har kört in i Farsta centrum där flera myndigheter är samlade i samma byggnad. Han har backat in i en polisstation och efter det kört in vid tunnelbanestationen. Det är totalt 14 företag eller myndigheter som han har kört in i, säger Ola Österling, presstalesperson vid Stockholmspolisen.

Rånade och misshandlade bilägare

Mannen ska också ha rånat flera personer på sina bilar. Flera målsägande uppges också ha skadats.

– En målsägande i Tensta fick ett knytnävsslag och fördes till sjukhus med skador, säger Ola Österling.

Klockan 05.17 greps mannen på Nynäsvägen i höjd med Gullmarsplan. En förundersökning om grov vårdslöshet i trafik, grov skadegörelse, försök till grovt våld mot tjänsteman samt rån är inledd.

– Nu ska mannen kartläggas och förhöras, så får vi se vad den bakomliggande orsaken till den här turnén är.