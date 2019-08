Arkivbild. Foto: TT arkivbild

Två misstänkta våldtäkter på ungdomsfestivalen We Are Stockholm

Polisen utreder två misstänkta våldtäkter på ungdomsfestivalen We Are Stockholm under lördagskvällen.

– Det är två av varandra oberoende fall, säger Ola Österling på Stockholmspolisen.

Under veckans festival har polisen även fått in ett tiotal anmälningar om sexuellt ofredande.

Strax före klockan 20 på lördagskvällen ska två män ha våldfört sig på två unga kvinnor när de stått i publikhavet i Kungsträdgården, något som Aftonbladet var först med att rapportera. – Det är två sexualbrott som anmälts och som rubriceras som våldtäkt. Det skedde i går kväll, säger Ola Österling. Under festivalen har polisen satt upp övervakningskameror för att öka tryggheten och säkra bevisning vid eventuella brott. – Vi håller på att gå igenom filmerna från kamerorna för att se om våldtäkterna fastnat på bild, säger Ola Österling. Under veckan har 10-15 000 ungdomar besökt festivalen We Are Stockholm i centrala Stockholm, och utöver de anmälda våldtäkterna har polisen fått in ett tiotal anmälningar om sexuellt ofredande. Det är ungefär samma siffror som under förra årets festival, berättar Ola Österling. – Sexualbrott har varit en prioriterad fråga från säväl polis som ordningsvakter och arrangörer under årets festival, säger Ola Österling. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!