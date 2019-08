Polis på plats ska förebygga sexuella trakasserier

I år beräknas det att komma 200 000 besökare per dag till We are Sthlm, enligt polisens hemsida. Festivalen som riktar sig mot en publik 11-19 år har tidigare haft problem med sexuella trakasserier.

– Vid evenemang sker sexuella ofredanden främst i trängsel och mörker till exempel i publikhavet framför en scen. Polisanmäl alltid om du blir utsatt för eller bevittnar ett misstänkt brott, säger Torgny Söderberg, kommenderingschef för de båda festivalerna i ett pressmeddelande.

Polisen: ”Det ska vara lätt att ta kontakt”

Samtidigt som festivalen för unga pågår arrangeras Stockholms kulturfestival som riktar sig till en vuxnare publik alldeles intill. De två festivalerna klassas av polisen som en särskild händelse och polis kommer att vara på plats för att kunna ta emot anmälningar direkt på platsen.

– Det ska vara lätt för festivalbesökare att ta kontakt. Erfarenheter visar hur viktigt det är att de ungdomar som anmäler brott snabbt blir omhändertagna, annars är risken stor att de inte fullföljer sin anmälan, säger Torgny Söderberg.