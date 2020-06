Misstänkt pedofil häktad för våldtäkt mot barn

Den misstänkte mannen, som är i 65-årsåldern, greps i helgen. Vid häktningsförhandlingen under onsdagen deltog mannen via videolänk i Solna tingsrätt. Mannen erkände, via sin försvarsadvokat, först sig skyldig till den våldtäkt mot barn som han anklagats för men motsatte sig att rubriceringen skulle vara grov. Senare valde dock mannen att förneka brottet och bestrida häktningsskälen och sa erkännandet gällde en annan barnvåldtäkt.

Krisgrupp tillsatt i stadsdelsområdet

Efter att flera boende i området uttryckt sin oro så har stadsdelsområdet tillsatt en grupp som ger krisstöd. Gruppen finns tillgänglig för att svara på invånarnas frågor, som enligt gruppchef Per Granhällen varit många.



– Många undrar var det började och vem som kan vara utsatt, säger Per Granhällen som är chef för krisstödet.



Enligt stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld kommer krisstödsgruppen vara aktiv som kortast till söndag och de analyserar situationen på daglig basis.

– Vi får se hur pass mycket vi kan möta oron här redan direkt och hjälpa människor människor med anledning att vara oroliga att få rätt hjälp.