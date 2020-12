Under tisdagen kunde SVT berätta att betydligt fler dör i knivvåld än i skjutningar. 29 svenskar drabbades av det dödliga knivvåldet under första halvåret 2020 och om trenden skulle fortsätta året ut blir det den högsta siffran över knivdödade under hela 2000-talet.

Nu kommenterar både inrikesminister Mikael Damberg (S) och Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forsell (M) reportagen.

Hör de båda politikerna i videon.