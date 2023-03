Ny rapport: Klagomålen på cancervård ökade med 20 procent på ett år

Under 2021 inkom totalt 362 cancerrelaterade ärenden till Patientnämnden i Region Stockholm, vilket var 20 procent fler än under 2020. Och förra året steg siffran ytterligare till 370 ärenden. Dessutom har antalet klagomål per individ ökat markant.

– Det kan bero på många faktorer, men alldeles säkert har pandemin haft en effekt, säger Maja Wessel, biträdande förvaltningschef på Patientnämnden.

Klagomålen handlade till stor del om att undersökning, bedömning och behandling av sjukdomen dragit ut på tiden. I ett fall fick till exempel en kvinna vänta på en behandling i flera månader. Cancern spred sig under väntetiden och kvinnan avled senare.

Vill se åtgärder i akutvården

Kjell Ivarsson, nationella cancersamordnare på SKR, pekar på att en stor del av klagomålen förekommer inom akutvården.

– Där behöver vi titta över vad vi kan göra så att man även där kan läsa av tidiga signaler. Har man fått en diagnos så känner man självklart att man vill få behandling så fort som möjligt, men samtidigt behöver saker och ting ibland ta tid.

Så vad görs då för att cancervården ska bli bättre?

– Framförallt behöver vi förbättra informationen och kommunikationen utåt, att invånare ska söka vård om man har larmsymtom.