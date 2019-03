Omfattande störningar i pendeltågstrafiken

Tåg på pendeltågslinje 40 och 41, mellan Upplands Väsby/Uppsala – Södertälje centrum, stannar inte vid Stockholm City, Stockholm Odenplan eller Årstaberg. Orsaken är ett omfattande växelfel vid Stockholm City.

– Det är lite rörigt i trafiken nu med begränsad kapacitet i tågtrafiken. Tåg på linje 40 och 41 leds om via Stockholm C istället för Stockholm City. Det innebär att resenärer som ska åka mot Stockholm City måste byta vid Stockholm C eller Älvsjö, säger Andreas Strömberg, vid SL:s pressjour.

Linje 44 inställd

Samtliga tåg på linje 44 mellan Kallhäll och Älvsjö är inställda. Istället hänvisar SL resenärer att välja andra pendeltågslinjer.

Trafikverkets prognos för när växelfelet ska vara åtgärdat är måndag morgon klockan 06.00. Det innebär att problemen i pendeltågstrafiken kan hålla i sig under helgen.