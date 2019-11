Oscar Engelbert, vd för Oscar properties kommer under 2020 inte att ta ut någon lön. Foto: TT arkivbild

Nya pengar ska rädda Oscar Properties

Problemen hopar sig för bostadsbolaget Oscar Properties och nu går flera ägare in bolaget. Samtidigt meddelar bolagets vd Oscar Engelbert att han ska jobba utan lön under 2020. Trots det sjönk aktien med ungefär 40 procent under torsdagen.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties aktier rasade på börsen under torsdagsmorgonen och bolagets vd Oscar Engelbert meddelar att han kommer att arbeta utan lön under hela nästa år. Enligt Dina pengar tjänade Oscar Engelbert 6 038 000 kronor med förmåner och pensionsavsättningar under förra året. Aktien sjunker Orsaken till aktien rasar är bland annat att bostadsbolaget under onsdagskvällen redovisat villkoren för hur man ska ta in mer pengar genom att sälja nya aktier i bolaget till de gamla ägarna. När börsen öppnade på torsdagsmorgonen hade aktien rasat och gick ner som mest 40 procent. Vägrat betala 600 miljoner Oscar Properties har tidigare haft problem. De har bland annat inte betalat 600 miljoner kronor till Stockholms stad för marken i Norra Djurgårdsstaden. Summan skulle ha betalats i somras men företaget saknade pengar och fick uppskov fram till den 31 oktober. Men när dagen kom vägrade Oscar Properties att betala med motiveringen att marken under den gamla gasklockan inte var sanerad. Lyxiga bostadsrätter har varit bolagets specialitet, man har bland annat byggt de Norra Tornen i Vasastan. I somras skulle marken vid den nu rivna gasklockan varit betald. Foto: TT arkivbild Dela Dela

