Runt 600 elever går på Österåkers gymnasium. Foto: Österåkers kommun.

Österåkers gymnasium håller stängt efter hot

All undervisning på Österåkers gymnasium ställs tillfälligt in under tisdagen och onsdagen, efter att ett hotfullt budskap upptäckts i gymnasiets lokaler i slutet av förra veckan.

Anledningen är att det hotfulla budskapet, som hittades torsdagen den 23 januari, har spridit oro bland skolans runt 600 elever, vårdnadshavare och personal. – Jag kan inte berätta vad det handlar om för hot, men jag kan säga att vi polisanmälde det vi hittade omedelbart. Polisutredningen har pågått sedan i torsdags och ärendet rubriceras som grovt olaga hot, säger Eva Wetterstrand, som är produktionsdirektör i Österåkers kommun. Ingen ytterligare hotbild Enligt polisen har ingen ytterligare hotbild kommit fram under måndagen. Kommunledningen i Österåker samlas löpande för avstämning i ärendet och för också en nära dialog med polisen. – Både elever och vårdnadshavare har undrat om det är säkert att gå till skolan efter det som inträffat. Kommunens krisgrupp fattade därför beslut om att tillfälligt stänga skolan – det var inte polisens rekommendation, säger Eva Wetterstrand. Skolan öppnar på torsdag Elever på skolan har fått information av sina mentorer och stöd finns för de elever och medarbetare som känner oro för situationen. Den ordinarie skolverksamheten beräknas vara igång igen under torsdagen den 29 januari. Dela Dela

