Otryggheten ökar bland stockholmarna

Under de senaste åtta åren har andelen länsinvånare som känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde under dagtid fördubblats, från 11 till 20 procent. Ännu fler har upplevt otrygghet under kvällstid, 44 procent.

– Otryggheten har ökat kontinuerligt under de åtta år som länsstyrelsen har genomfört medborgarundersökningar, säger Gunhild Graseman, analytiker på länsstyrelsen i Stockholm.

Avstår från aktiviteter

Otryggheten får konsekvenser för hur vi invånare lever våra liv. Var tredje länsbo har någon gång under det senaste året avstått från någon aktivitet på grund av oro att utsättas för brott, enligt undersökningen. Andelen har ökat sedan 2011 då en av fem svarade samma sak.

– Det är främst unga som låter bli att göra saker, som till exempel gå på promenad eller bio, säger Gunhild Graseman.

Skillnader mellan kommunerna

Samtidigt skiljer sig känslan av otrygghet mellan kommunerna.

Botkyrka är den kommun i länet där störst andel upplever att det är otryggt i bostadsområdet, både under dagtid och kvällstid. Under kvällstid säger 62 procent av Botkyrkaborna att de upplevt rädsla eller känt sig otrygga de senaste 12 månaderna. I Norrtälje var den siffran 19 procent.

Fler pessimistiska till framtiden

Nästan nio av tio som svarade i undersökningen är för kameraövervakning. Äldre är mer positiva än yngre.

Undersökningen visar också att allt fler har fått en mer pessimistisk inställning till länets framtid när det gäller trygghet. Fyra av tio tror att situationen kommer att försämras på 10–15 års sikt. 2011 var det 24 procent som gav samma svar.

Här kan du läsa undersökningen (pdf-fil).