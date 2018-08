Publiksuccé på Stockholms Kulturfestival

Fem dagars kulturfestival är nu över. Veckan har varit fylld med konst i alla dess former och föreställningar har presenterats både på scener, torg och i vatten.

– Det har varit väldigt härlig stämning. Så pass mycket att vi fått mycket besökarreaktioner på just stämningen, det har faktiskt stuckit ut lite, säger Terese Bonnevier, kommunikationsansvarig för Stockholms Kulturfestival och We Are Sthlm.

Sedan förra året har festivalområdet på Kulturfestivalen blivit mer avgränsat för att göra det lättare för besökarna att röra sig mellan olika scener och områden.

– När besökare lämnar en scen sugs de mer naturligt in i nästa, det blir lättare att stanna kvar för att allt är mer tillgängligt, säger Terese Bonnevier.

Nycirkus tilltalar stor målgrupp

Det höga besöksantalet beror på flera orsaker enligt Bonnevier:

– Vi har arbetat med programläggningen och planerat programmet utifrån scen och målgrupp. Vi har till exempel inte lagt två programpunkter som kan locka samma målgrupp samtidigt utan försökt se till att publiken hinner förflytta sig för att se båda.

Årets specialevent var vattenshowen Aquanauts som under de fem festivaldagarna hade över 100 000 besökare i publiken.

– Nycirkus är en form som tilltalar en väldigt stor målgrupp. Man behöver inte kunna något specifikt språk och man kan ta till sig cirkus på det sätt man själv vill. Det finns till exempel människor som är mer intresserade av hur vi har stängt av strömmen eller hur scenen är riggad, nycirkus är väldigt brett och bra på det sättet.

Festivaldeltagare via digitala plattformar

Ungdomsfestivalen We Are Sthlm höll hus i Kungsträdgården men med hjälp av det nya konceptet Live Digital kunde ungdomar även uppleva festivalen digitalt, via bland annat streamingsajter och trådar på sociala medier.

– I år har man en publik som inte besökte festivalen men som ändå var med. Det passar inte alla att vara i sociala sammanhang, på det här sättet blir festivalen tillgänglig på en ny nivå och mer inkluderande.

Vad tycker du själv var årets höjdpunkt?

– Aquanauts. Den poetiska nivå som man lyckas uppnå är gripande. Det var till och med folk i publiken som började gråta. Att det är så pass gripande med konst i det offentliga rummet att man faktiskt brister i gråt, det gör mig nästan gråtfärdig nu, säger Terese Bonnevier.