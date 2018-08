Godkänt badvatten på samtliga platser i Stockholm

I veckan väntas återigen en värmebölja leta sig in över Stockholms-området. För de som är lediga, finns det kanske tankar om att ta ett dopp för att svalka sig. Under sommaren har det rapporterats om att bland annat Smedsuddsbadet behövt stänga igen på grund av otjänligt vatten. Men enligt miljöinspektörerna på Stockholms stad är utsläppet till badet åtgärdat, och det är återigen badvänligt. Faktum är att samtliga officiella badstrandsplatser just nu har tjänligt vatten.

– Det ser bra ut just nu. Sätrabadet som för ett tag sedan visade på otjänligt vatten, visade senast i fredags att det nu är tjänligt, säger miljöinspektören Jerzy Slazak.

Varje sommar tas kontinuerliga vattenkvalité-prover från Stockholms 31 offentliga badstrandplatser. På Stockholms stads hemsida kan du enkelt ta reda på den aktuella vattenkvalitén för badet du tänkt besöka.