Se reportaget om Stockholms-OS 1912

Olympiaden i Stockholm 1912 var en enorm succé, det var fint väder, svenskarna vann och arrangemanget gick som på räls. Under evenemanget användes mängder med nymodigheter, den växande staden fick en ny arena och Greta från Fleminggatan vann en guldmedalj. Se mer i klippet ovan med fantastiska bilder över hundra år gamla.

Nu är OS 1912 aktuellt igen eftersom en japansk dramaserie som handlar om Stockholmsolympiaden och japanen som försvann spelas in just nu, därför visar SVT Stockholm reportaget som gjordes till hundraårsjubiléet igen.