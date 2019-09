Södertörns brandförsvarsförbund drar in beredskapsstyrkan

Södertörns brandförsvarsförbund sparar 1,7 miljoner kronor per år genom att dra in beredskapsstyrkan, skriver Mitt i, som var först med att rapportera om neddragningen. Neddragningen beror på kommunernas ekonomiska situation, enligt Lars Göran Uddholm, brandchef för Södertörns brandförsvar.

– Våra kommuner befinner sig i en svår ekonomisk situation. Vi har sett över var vi kan dra in med minst negativa effekten på organisationen, säger Lars Göran Uddholm.

Totalt jobbar det 80 personer måndag – fredag och under kvällar och helger är de 60 i tjänst. Fyra personer har tidigare under sin lediga tid fått en ersättning för att ingå i beredskapsstyrkan, så att de ska vara tillgängliga vid behov vid större händelser om ordinarie styrka behöver hjälp.

– Vi har tillkallat beredskapsstyrkan varannan månad ungefär, så det har varit en hög ekonomisk kostnad utifrån vad vi har använt dem, säger Lars Göran Uddholm.

Neddragningen tror han inte att kommer märkas av.

– Måste vi förstärka och ta in ledig personal, är jag rätt säker på att vi kommer få den mängd vi behöver, utan att ha personer i beredskap, säger Lars Göran Uddholm.

En brandman mindre i Nynäshamn

Södertörns brandförsvarsförbund sparar också in 500 000 kronor per år genom att dra in en brandmanstjänst i Sorunda.

– Vi har tre deltidsstationer och vi har en brandman mer i Sorunda än vid övriga. Så nu är det lika många på alla tre, säger Lars Göran Uddholm.

Dock är det ingen som förlorar sin tjänst.

– Vi kommer inte göra oss av med någon personal, utan avvaktar tills någon slutar, berättar Lars Göran Uddholm.

Beredskapsstyrkan kommer tas bort i närtid, medan tjänsten i Sorunda kommer försvinna succesivt fram till och med nästa år.