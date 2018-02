Specialinsats mot inbrott i Täby

Samtidigt ökar också polisens närvaro i Sollentuna och Täby för att förebygga bostadsinbrott under sportlovet.

– Sollentuna har varit väldigt brottsutsatt den senaste tiden och de boende känner sig otrygga. Vi försöker råda bot på det genom att den här insatsen, säger Margareta Wennberg, gruppchef i lokalpolisområde Sollentuna i ett pressmeddelande.

Tipsar om hur man stoppar tjuven

Polisen delar också ut informationsblad i området för att ge tips hur man kan hålla tjuven borta.

– Innan man reser bort under lovet behöver man se om sitt hus för att minska risken mot inbrott. Du kan till exempel ha lampor som släcks och tänds i huset, låta en granne parkera på uppfarten och be grannarna skotta bort snön, säger Per Åkermark från lokalpolisområde Täby.

Sollentuna kommun är en av de kommuner som ligger högt när det gäller anmälda bostadsinbrott i landet.