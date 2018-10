Stadsteatern flyttar ut till nya spelplatser i vår

På tisdagen presenterade Kulturhuset Stadsteatern sin repertoar för våren 2019. Säsongens stora satsning är Min fantastiska väninna som är baserad på Elena Ferrantes succéromaner, med premiär i mars, och kommer att spelas på Årsta teater.

– Min fantastiska väninna kommer att förvandla Årsta till Neapel, säger regissören Maria Sid.

Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg kommer att renoveras med start 2019 och föreställningar, konserter med mera kommer fram till återflytten 2020 ses på andra platser, bland annat i samarbeten med andra teaterhus.

Klassiskt musikteaterverk

Tillsammans med Folkoperan sätter man upp klassiska Tolvskillingsoperan, och med Teater Giljotin sätter Stadsteatern upp fyra pjäser, bland annat Jungfruleken. Pjäsen är baserad på ett kriminalfall från 30-talet och handlar om två systrar som hatar sin arbetsgivare.

– Den här föreställningen bör ses av alla som utnyttjar RUT-avdraget, men också av dem som städar andras skit, säger regissören Richard Turpin om Jungfruleken.

Regissör Richard Turpin till vänster, när Stadsteatern visade sin nya repertoar. Foto: SVT

Teater Giljotin tar också upp #Metoo på scen, i pjäsen Backstage i regi av Kia Berglund.

Urpremiär på Södra teatern

På Södra Teatern spelas Män kan inte våldtas, i regi av Lo Kauppi. Pjäsen bygger på Märta Tikkanens roman från 1976, med urpremiär 2 februari.

Shakespeare in love som spelats under hösten flyttar under våren till Dansens hus. Andra spelplatser är också nyrenoverade Nationalmuseum, Stadsteaterns scener i Vällingby och Skärholmen, Östberga kulturhus, Filmhuset och Centrum för fotografi.