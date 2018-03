Stadsteatern ställer in kvällens föreställningar

Kvällens föreställningar Du & jag, Åtta kvinnor och My fair lady ställs in. Det är endast barnens Ronja Rövardotter som spelas under söndagen.

– Vi är djupt chockade och förkrossade av Bennys alltför tidiga och tragiska bortgång. Vi har under förmiddagen haft flera samlingar med personalen och många samtal. Det kommer vi fortsätta att ha under lång tid. Sorgen över vad som inträffat är stor och vi behöver ta hand om varandra och vara tillsammans i denna svåra tid, säger Sture Carlsson, VD Kulturhuset Stadsteatern.

Från och med idag finns minnesbord och kondoleansböcker utställda på flera platser i huset, Klarafoajén, Stora scenens foajé och Plattanrummet.