Stor musiksatsning på Sergels torg – replokaler under fontänen

Den nya satsningen ska börja byggas i det som kallas Ellipsen, den runda lokalen under fontänen. Det är en gigantisk lokal som stått tom i flera år, och under onsdagen presenterade Stockholms stad planerna.

Verksamheten ska drivas av The Node (knytpunkten), en organisation som samlats just för att skapa musikhuset, enligt kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C).

Mötesplats för musik

Ordförande för The Node, Alfons Karabuda, beskriver det som en mötesplats för att skapa musik och för att träffa andra som sysslar med musik eller annan kultur. Det blir också workshops, men även utbildning i hur man exempelvis kan motverka psykisk ohälsa inom musikbranschen.

Det är oklart när det står färdigt, men kulturborgarrådet hoppas på att man åtminstone ska kunna öppna några replokaler redan nästa år.

