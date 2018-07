Stort narkotikatillslag – polisen beslagtog 200 kilo cannabis

Den första insatsen ägde rum i torsdags och utfördes av polisens grova brottssektion. Under tillslaget kunde en person, som enligt polisen ska ingå i ett kriminellt nätverk, gripas. Man anträffade också två vapen, cannabis, kokain samt en större summa pengar.

Personen som greps sitter just nu häktad.

200 kilo cannabis beslagtogs

Det andra tillslaget gjordes under söndagen mot en adress i Norsborg i norra Botkyrka. Under det tillslaget beslagtogs cirka 200 kilo cannabis. Två personer sitter just nu anhållna misstänkta för grovt narkotikabrott.

SVT har sökt ansvarig utredare och åklagaren