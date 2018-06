Summerburst Stockholm – tyst minut för Avicii första dagen

Festivalens första dag hölls på ett soligt Stockholms stadion och Stockholmsbaserade dj:n Alberto Canas drog igång årets Summerburst i Stockholm. Festivalen inriktar sig på elektronisk dansmusik och äger rum i både Stockholm och Göteborg – västkuststoppet gjorde festivalen för två veckor sedan och nu är det dags för huvudstaden.

Efter att ha varit i flera år på Gärdet huserar årets festival på Stockholms stadion, där den också höll till första åren, 2011-2013. Några av de första besökarna på plats var Elin Skönborg och Hannah Häggström, båda 19 år gamla.

Hanna Häggström och Elin Skönborg, 19 år anländer till musikfestivalen Summerburst på Stockholms Stadion. Foto: Christine Olsson, TT

– Vi älskar musik, säger Hannah Häggström.

– Den här musiken speciellt, fyller Elin Skönborg i.

Tyst minut för Avicii

Fredagens huvudakt var Martin Garrix som slog igenom 2013, 17 år gammal, med låten ”Animals” och det här var hans andra Summerburst.

Under fredagskvällen hyllades också den världskände Stockholmsartisten, DJ:en och musikproducenten Tim ”Avicii” Bergling, med en tyst minut. Tim Bergling avled i april, 28 år gammal, och sörjdes av fans över hela världen.

Den bortgångne artisten Avicii hyllades med en tyst minut under musikfestivalen Summerburst på Stockholms Stadion under fredagen. Foto: Christine Olsson, TT

Lördagens dragplåster blir svenska Axwell & Ingrosso som har spelat på festivalen tidigare, senast i fjol. Deras ”More than you know” har nått mer än 300 miljoner lyssningar på Spotify, och de ligger även bakom låtar som ”Dark river” och ”Thinking about you”.