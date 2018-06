Tatueringspionjären ”Doc Forest” är död

Ove Skog avled i sitt hem i Hölö på måndagen, 73 år gammal.

– I går morse somnade han in. Han fick cancer för ett år sedan och blev först frisk, men cancern kom tillbaka, säger hans fru Sirpa Skog till SVT Nyheter Stockholm.

Började på 50-talet

Redan under sin skoltid i slutet 50-talet hade Ove Skog tatuering som hobby. Under några år till sjöss fördjupades hans intresse för tatueringskonsten, och 1972 öppnade Ove Skog sin studio i Aspudden i södra Stockholm. Studion är ansedd som den första professionella tatueringsstudion i Sverige.

Ove ”Doc Forest” Skog verkade för att lyfta fram tatueringens historia och symbolik. Genom utställningar i gallerier, hantverksföreningar och museum ville han bryta fördomar om tatueringskonsten.

2016 var Ove Skog en av värdarna i Sveriges radios ”Sommar i P1”.

”En tusenkonstnär”

I ett inlägg på Facebook skriver Ove Skogs familj:

En tusenkonstnär har lagt sina händer till evig vila.

Min man Ove, min stora kärlek, min livskamrat och vän sen över 45 år, har somnat in i hemma i Hölö omgärdad av sin familj, efter att ha kämpat tappert mot sin cancer en tid. Han var för de flesta känd mer som Doc Forest.

Vi som familj är tacksamma att vi hade Ove i vårt liv och att vi fick hans fulla förtroende att vårda honom hemma tills slutet. Vi hade otroligt stöd av hans läkare på asih Bo Brink och sjukskötare Gustav de sista svåra timmarna. Tack till Lotta som kom mest varje måndag, verkligen ingen nämnd ingen glömd.. ni är guld värda för all hjälp. Minns ASIH Södertälje med stor, stor tacksamhet. Tack vare er kunde Ove vara hemma hela vägen vilket var hans önskan.

I all den otroliga sorg vi känner är ni en stor, mycket stor tröst.

Vi kommer senare att meddela här på fb om detaljer om Oves minnesstund.

Familjen; Sirpa, Jessica, Valter, Bella & Morris