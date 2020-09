Gäng rekryterade ungdomar – misstänks för människohandel

Den rättsliga kampen för att stoppa gängkriminaliteten i landet generellt och Stockholm specifikt har varit i fokus på högsta politiska instans. Inte sällan har förändrad lagstiftning nämnts som möjlig åtgärd. Nu vill dock åklagar Lars Ågren och Paulina Brandberg vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet testa om rådande lagstiftning kring människohandel kan användas då kriminella nätverk rekryterar minderåriga.

– Det här är ett av de första mål som prövar just den här frågan och åtal väcks på det här sättet, säger åklagare Lars Ågren.

Hemlig övervakning

Efter ett gediget spaningsarbete så visar nu den omfattande förundersökning hur det kriminella nätverket i Vårberg tagit över och styrt narkotikahandeln. Via bland annat hemlig telefonavlyssning och videomaterial så menar åklagare att de kartlagt gängets hierarkiska struktur och hur man längst ned i hierarkin utnyttjat ungdomar för att ta sälja narkotikan.



– Vi bedömer att det finns fyra nivåer i den här organisationen. NN, är ledargestalten som vi åtalat för människohandel, han har styrt det här. Sen finns andra personer under honom som också har haft ledande roller. Sen finns en nivå närmare gatan där personer ser över de lagergömmer av narkotika som funnits i olika källarlokaler. Sist har vi gatunivån av unga pojkar under 18 år som har sålt narkotikan.

Kan ge hårdare straff

Nätverket ska enligt åklagare styr en stor del av narkotikahandeln i Vårberg och efter att de tolv misstänkta häktades så har en ”avsevärd skillnad” märkt för de boende i Vårberg.

Att kriminella nätverk utnyttjar minderåriga och därmed svensk lagstiftnings straffrabatt för unga person är inget nytt. Frågan är dock om nätverkens rekrytering av unga nu kan komma att straffa dem ännu hårdare, då minimistraffet för människohandel är två års fängelse.



Rättegången inleds i Stockholms tingsrätts säkerhetssal den 22 september.