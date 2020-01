Saneringsbolaget har fått ta emot alltfler anmälningar om råttor. Under 2019 har företaget fått in ungefär 6 600 anmälningar i Stockholms län. Det är en ökning på tusen anmälningar under ett års tid.

– Det kan bero på byggnationer, att det är trång och vi sköter vår sophantering lite undermåligt på vissa stället, förklarar Simon Dott, områdeschef på Nomor.

Hör mer om metoden i klippet ovan.