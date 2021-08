Villaägare i länet har tjänat mer än 1 000 kronor om dagen – i tio år

Villorna i riket har i genomsnitt ökat i pris med 86 procent sedan 2011, enligt Svensk mäklarstatistik. Sett till kronor och ören har ökningen varit störst i de dyrare kommunerna i Stockholm; Danderyd, Lidingö, Nacka, Solna, Sundbyberg med flera.

Den som ägt en genomsnittlig villa i någon av de kommunerna har gått plus minst 1 000 kronor per dag sedan 2011. I Danderyd har villorna i genomsnitt ökat 2 000 kronor per dag, eller 7,4 miljoner på tio år.

Villaägare lägger mindre del av inkomsten på boendet

Prisökningen på en villa märks inte av i vardagsekonomin, men de som äger sitt boende lägger också mindre del av sin inkomst på boendekostnader, visar statistik från Statistikmyndigheten SCB.

Medan hyresgäster lägger 28 procent av inkomsten på boende lägger villaägare i genomsnitt 16 procent (2017 års siffror). Det förklaras främst av att hyresgäster ofta har en lägre lön än de som äger sin bostad, skriver SCB.