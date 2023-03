Det här hade 18-åringarna hade velat veta innan de började hänga på nätet

Nyligen åtalades en misstänkt chattpedofil från Norduppland som ska ha sökt kontakt med ett flertal barn. Det senaste i en lång rad fall där barn utsatts för internetrelaterade sexbrott. Barnen som utsätts är ofta mycket unga.

18-åringarna Malte Karlsson och Ella Lagström från Enköping önskar att det undervisats i skolan om riskerna på nätet och i sociala medier när de fick sina första mobiler i 10-11-årsåldern.

– Man får ju massa annan undervisning om hur det funkar i samhället, det här borde verkligen ingå, säger Malte Karlsson.

Ingen sexualundervisning

Sexualundervisning är inget eget skolämne, men kan ingå i en mängd ämnen från förskoleklass och uppåt. I styrdokumenten står inte uttryckligen att just grooming och sexbrott på nätet ska tas upp.

Däremot ska skolan ”bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke.”

Med tanke på hur det ser ut i dag, borde det inte stå med specifikt i styrdokumenten för någon årskurs?

– Läroplanen är inte så konkret och detaljerad, säger Ingrid Essegård, undervisningsråd på Skolverket.

Skolverket: Har tilltro till läraren

All skolpersonal ska enligt Skolverket ”uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.” Och i svenskundervisningen ska elever ”lära sig om olika möjligheter och risker som är förknippade med kommunikation i digitala miljöer”.



– Vi sätter stor tilltro till lärarprofessionens förmåga att själva utforma undervisningen, säger Ingrid Essegård.

Finns det risk att just undervisning om risken för grooming och sexuella övergrepp via nätet faller mellan stolarna när det kan komma in i så vitt skilda ämnen och årskurser?

– Det kan också ses som en styrka, eftersom lärarna då kan återkomma till ämnet och anpassa undervisningen efter elevernas ålder, mognad, behov och intressen. Även annan personal än lärare kan involveras då det ingår i läroplanens allmänna delar som gäller alla som arbetar i skolan, säger Ingrid Essegård.