Blev fri från sitt spelmissbruk i Uppsala men spelbolagen vill locka honom tillbaka

När Per Lundström fick reda på att han vid årsskiftet skulle kunna avregistrera sig själv från att spela genom spelpaus.se såg han det som en positiv utveckling. Genom att registrera sig på spelpaus.se ska det inte gå att spela på eller få reklam av någon av spelbolagen i Sverige som har licens, något som också krävs för att spelbolag ska få verka på den svenska spelmarknaden.

– Det var fantastiskt. Det är egentligen det enda bra som den här lagen har fört med sig. Det är ju jättebra med spelpaus, säger Per Lundström.

Fick ändå spelreklam

Men trots att registreringen innebar att han varken kunde spela eller få reklam igen blev det inte så. Vid tre tillfällen sedan sin registrering har han blivit kontaktad av spelbolag som uppmanat honom till att börja spela igen.

– Det behövs så lite om man är i ett spelberoende för att falla tillbaka. Jag känner än i dag att det hugger till i en när reklam kommer och jag passar mig för att säga att jag aldrig mer kommer spela. Men om det inte ska räcka med att registrera sig kan man fråga sig vad lagen är till för, säger Per Lundström.

För ungefär fyra år sedan sökte han hjälp hos Spelfri Uppsala för att bli fri från sitt spelmissbruk. Han hade vid tiden spelat bort sitt sparkapital och funderat på att ta livet av sig. Eftersom att han inte kunde få hjälp i sin hemstad Norrtälje, valde han att söka hjälp i Uppsala.

– Jag åkte till Uppsala för att få en behandling. Jag höll på att förstöra ekonomin och ville fortsätta leva. Jag hyperventilerade, hade hjärtflimmer och var så otroligt fast, säger han.

Började hjälpa andra

Under två år gick han på behandlingar i Uppsala. Under behandlingen började han själv inse vad han ställt till med och märkte under tiden att han hade han utvecklat vad han själv beskriver som ”psykopatdrag.”

– Mitt spelmissbruk orsakade stor skada och så fort nätcasinon kom så var jag fast. Ett tag trodde jag att det bästa vore om jag dog. Det kanske låter klyschigt men jag hade verkligen planerat att köra bilen över en klippa, säger han.

Per Lundström är spelfri sedan två år tillbaka och hjälper i dag andra som är i samma situation som han själv en gång var i. Hans förhoppning till att spelpaus ska fungera och att spelbolag inte ska bryta mot reglerna, tror han ligger hos de drabbade själva.

– Min förhoppning är att tillräckligt många ska göra som jag och anmäla spelbolagen när de skickar ut reklam. Då kan de inte kan strunta i det. Om folk inte orkar anmäla så blir det svårt. Man mår lite illa över hur otroligt samvetslösa spelbolagen är, säger han.

Upptäckt brister

Spelinspektionen har sedan tidigare skickat en skrivelse till alla spelbolag om att de måste följa lagen. Det efter att klagomål kommit in om att det skickats direktreklam till spelare som stängt av sig från spel.

– Vi ska säkerställa att bolagen håller sig till regelverket. Har man registrerat sig på spelpaus.se ska man inte kunna spela och vara skyddad från direktreklam. Vi har upptäckt brister och kontaktat bolag för att vidta åtgärder. I förlängningen kan licenser komma att dras in, säger My Hamrén är pressansvarig på Spelinspektionen som ansvarar för spelapaus.se.