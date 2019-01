Boende i området efter dödsolyckan: ”Det är strömt”

De boende uti i Långsand höra helikoptrarna hovra in över området sent under onsdagseftermiddagen. Direkt förstod de att något hade hänt.

Spela SVT:s reporter: ”Extremt farligt” Två personer, en kvinna i 30-årsåldern och en minderårig pojke, omkom i den isolycka som skedde under sen eftermiddagen under onsdagen. De försvann vid 16-tiden och återfanns flera timmar senare livlösa i en vak 200-500 meter ut från strandlinjen. Boende i området, Sten Rydman, berättar att vattnet i viken vanligtvist är strömt. Hör mer i klippet ovan. Anhöriga är underrättade om dödsfallen och polisen har nu påbörjat en olycksfallsutredningen. Inget brotts misstänkts i anslutning till det som skett. Dela Dela

