Cornelia, 11, har väntat på vård i månader: ”Man mår piss”

När Cornelia Wåhlander var 9 år gammal vändes livet upp och ned. Hon hade en cancertumör i bihålan som behövde opereras bort. Efter ingreppet uppstod ett hål i gommen som skulle ha åtgärdats i våras. Men behandlingen sköts upp till november på grund av coronapandemin, och för några veckor sedan fick familjen veta att de kommer behöva vänta ännu längre. Något som P4 Uppland tidigare berättat om.

– Det var inte så kul, jag var ju så inställd på att jag skulle må bättre. Att folk skulle sluta fråga varför jag låter så här, säger Cornelia.

Skadan i munnen har påverkat hennes tal, och har även orsakat en del svårigheter att äta.

”Man mår piss”

Under onsdagen meddelade Region Uppsala att regeringen skjuter till 148 miljoner kronor under 2021 och lika mycket under 2022 för att minska vårdköerna i länet. Men för Cornelia Wåhlander är framtiden fortfarande oviss. Hon har ännu inte fått något datum för behandling.

Vad skulle du vilja säga till politikerna?

– Att det är jättejobbigt att vara drabbad. Man mår piss. Det har varit nätter där jag vaknat upp och mått skitilla och inte kunnat sova.

Vill börja med amerikansk fotboll

Just nu stannar Cornelia hemma från skolan, leker med sina hundar och spelar spel. Men snart hoppas hon att allt ska bli som vanligt igen.

– Jag vill låtsas som att inget har hänt och bara må bra. Jag vill börja med amerikansk fotboll, det har jag sett fram emot jättemycket.

I klippet hör du Cornelia berätta mer om sina tankar och känslor kring att få operationen uppskjuten.