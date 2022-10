Familjen bor i hus – elräkningen landar på 263 kronor

2019 flyttade Linda Elvingson, hennes sambo och deras två pojkar till ett litet torp på 80 kvadratmeter utanför Uppsala. Familjen har valt att stänga av i princip all el. Hos dem är det vedspisen som får sköta jobbet.

– Det är lite jobb med att hämta och hugga ved varje dag. Men samtidigt så tror jag att det bidrar till mitt välmående. Man behöver ju känna att det är lite jobbigt för att sen känna att det är bra.

De har bekvämligheter som de allra flesta hushållen har; wifi, tv, radio, spis, värme och kaffebryggare.

– Jag tror inte att släcka lampor är tillräckligt. I alla fall inte i mitt hushåll. Sen så behöver inte det ena utesluta det andra. Ibland drar vi på spisen och Jonas kokar sitt morgonkaffe i kaffebryggaren.

”Får se hur kaxig jag är”

Ett hus eller större lägenhet gör av med cirka 20 kwh per dygn och en mindre lägenhet förbrukar 10 kwh per dygn, enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Linda Elvingsons hus förbrukar 5 kwh per dygn och hon tror att den förbrukningen kommer vara konstant – även när temperaturen stiger långt under nollgradigt.

– Vi får se hur kaxig jag är när det är minus 23 grader ute, men jag tror inte jag kommer sätta på värmen i vinter.

Familjens elkonsumtion under september månad har sänkts med 80 procent jämfört med samma månad i fjol och i oktober är notan beräknad till 263 kronor.

– För mig är det en ekonomisk sport. Men sen så handlar det om solidaritet. Om vi nu har elbrist, då måste jag göra vad jag kan för att minska förbrukningen.

