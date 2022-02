Kommunikationsarbetet förändras efter avbrutna intervjun: ”Finns arbetsmiljöproblem”

Det var i september 2021 som en kommunikatör vid Uppsala kommun avbröt en pågående intervju som gjordes av en SVT-reporter. Ytterst ansvarig är kommunikationsdirektör Marta Tiberg som själv säger att hon inte heller förstår hur detta kunde ske och att även det pekar på att en tydlighet krävs inom organisationen.

– Den här händelsen i media, den var felaktig, men den personen hade en chef som hade hand om personaladministrativa ärenden – den ingick i ett annat team. Och den som faktiskt är pressansvarig hade ingenting med det här överhuvudtaget att göra, säger Marta Tiberg.

Stor personalomsättning

Uppsala kommun har efter händelsen låtit göra en grundlig översyn av kommunikationsavdelningens arbete. I den har man bland annat konstaterat att personalomsättningen bland de 85 anställda är stor på grund av dålig arbetsmiljö och att de ofta känner sig ifrågasatta trots att förvaltningarna sägs vara nöjda med kommunikationsstabens arbete.

Man har också sett att det krävs en tydligare organisation och mer utbildning för att skapa trygghet hos alla anställda inom kommunen när det gäller frågor som rör kontakter med media.

I videon ovan hör du mer om arbetsmiljön och vilka åtgärder som ska vidtas.

Fortsatt behov av konsulter

I översynen har man också tittat på behovet av att ta in konsulter – något som ifrågasatts från politiskt håll.

– Konsulter tas in om någon är föräldraledig, tjänstledig, sjukskriven eller under rekrytering. Där tror jag det är extra viktigt att ”klä på” de som kommer in så att de får rätt förutsättningar, säger hon.

Den personen som avbröt intervjun i september var anställd som konsult. Dennes uppdrag tog slut veckan efter den uppmärksammade händelsen och hen är inte längre anställd av kommunen.