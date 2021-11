Två döda i Uppsalas konserthus

Larmet kom strax före klockan 19 på tisdagskvällen. En halvtimme senare skulle föreställningen ”Thank you for the music” ha börjat i stora salen, en hyllning till Björn & Benny och deras musik.

– Vi fick in samtal om att en person eventuellt fallit från sjunde våningen inne i byggnaden. Personen ska sedan ha landat på två andra personer, varan en av de senare avled på sjukhus, säger Magnus Jansson Klarin, polisens presstalespersson Region mitt.

Polisen vet inte om personen som fallit har hoppat av egen egen vilja eller om det rör sig om en olycka.

– Det är det vi utreder just nu.

Det ska ha funnits minst 1 000 personer inne i kongresshallen under ett pågående evenemang. Efter händelsen meddelade UKK att hyllningsföreställningen ställs in.

– Det skedde i stora salen, som har plats för 1 000 personer. Vi har utrymt lokalen på besökare, polisen är på plats och hanerar det som skett. Vår uppgift är att ta hand om vår personal på plats, säger Karin Sävström, marknadschef på Uppsala konsert och kongress.

