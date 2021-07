Följ med till tre övergivna platser i Uppland

Tänk på att fastigheter alltid har en ägare, och att du kan begå olaga intrång om du tar dig in på någon annans ägor. Endast med ägarens tillstånd får du lagligt gå in i byggnaden. Det kan dessutom vara riskfyllt att vistas i en miljö som stått öde under en längre tid. Säkrast är att beundra platsen på avstånd från utsidan!