Under fredagen gick startskottet för Forsfestivalen. Flottbygget som kommer att pågå i en vecka framöver utanför Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Där ska totalt 120 flottar ta form innan de under Valborgsförmiddagen ska ta sig an Fyrisån i den klassiska forsränningen.

I klippet ovan: Följ med när flottarna som förhoppningsvis ska klara fallen i Fyrisån byggs.