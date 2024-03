Här skjuts det mot Uppsalahuset – efteråt gör polisen ett oväntat fynd

23.04 den 2 oktober larmar flera personer om en skjutning mot ett radhus i Uppsalastadsdelen Nyby. Flera poliser rycker ut, men hittar inget på platsen. Senare visar det sig att det faktiskt har avlossats flera skott som samtliga träffade fasaden.

Ilskan i chatten

De misstänkta är två tonåringar skrivna i Västmanland respektive Gävleborgs län. I en av tonåringarnas mobiler hittar polisen senare ett meddelande i en krypterad chatt där dådet planerats: ”If you kill somebody I give you good price.”

Men i stället för ett ”good price” möts de av ilska i chatten:

”Va fuuuck är de där för nått”, skriver en person. ”Varför gjorde ni inte mot dörr eller fönster !!!!”, skriver en annan.

Fotograferades av polis

Eftersom ingen märkt skotten tvingas tonåringarna tillbaka för att skjuta igen redan nästa natt. Men först stoppas de av en slump och fotograferas av en polis efter att de varit på en bensinmack.

Bilderna kommer att bli avgörande för utredningen.

Smyger fram – skjuter fyra skott

Bara timmar efter att ha stoppats av polisen misstänks tonåringarna återigen ha skjutit mot samma hus. Den här gången låter det mycket mer då fyra kulor träffar rutan på framdörren.

Ungdomarna fångas på film när de rör sig i området och när polisen som tidigare stoppat dem får se videon påbörjas jakten på ungdomarna som flytt från Uppsala.

Men jakten blir kort.

Oväntade fyndet på toaletten

Ungefär samtidigt som skotten i Nyby har polisen i Västmanland fått tips om att det finns ett vapen på ett hvb-hem i Västerås. Det leder till en stor insats, och Nationella bombskyddet larmas till platsen då polisen hittat 38 kilo sprängmedel på en av tonåringarnas toaletter.

Båda grips och åtals för bland annat mordförsök. Dom väntas 12 mars.

I klippet: Tonåring skjuter mot en dörr – dagen efter gör polisen oväntat fynd på en skitig toalett.