Inbrott på flera håll i Uppsala län

En pizzeria på Stockholmsvägen i Bålsta fick påhälsning under natten mot måndagen. Väktare larmade polisen klockan 02.31.

– Det är en krossad ruta på plats. Ser däckspår i snön, men ingen kvar på plats när vi kom, säger Susanne Sjögren som är RLC-befäl vid polisregion Mitt.

Pizzerian är avspärrad för teknisk undersökning.

Idrottsplatsen i Söderfors

En dryg timme tidigare, strax efter 01, fick polisen ett samtal från ett väktarbolag i Söderfors. De har i sett en person i en kamera. Inbrottstjuven tog sig in på serveringen vid idrottsplatsen via ett fönster.

– Det var ingen kvar på plats när vi kom. Om det är något stulet vet vi inte, säger Susanne Sjögren.

Även där har man spärrat av för teknisk undersökning.

Två bostadsinbrott i Uppsala

Under söndagen skedde två bostadsinbrott i Uppsala. Det ena upptäcktes vid 18.30 på Morkullevägen i Sunnersta. Där hade någon tagit sig in via ett fönster.

En timme senare fick polisen ett samtal om ett inbrott i Slavsta.

– Någon gång mellan 15 och 19 har någon gått in via altandörren. Frysen stod öppen och de hade rotat runt i lådor, säger Susanne Sjögren.