Läkare förväxlade hans journaler – skrev in broderns brott och uppgifter

• Sedan 2017 har Akademiska sjukhuset fört in felaktiga uppgifter i ”Carls” journaler vid olika tillfällen.

• Det rör sig bland annat om fel personnummer, vårdplatser och en våldshandling mot läkare.

• ”Carl” är sedan tidigare dömd till rättspykiatrisk vård. Han har blivit dömd för bland annat misshandel och olaga hot, men de förväxlade händelserna i journalen har han alltså inget med att göra.

• Under sommaren 2023 har ”Carl” anmält incidenterna till JO och IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

• JO utreder just nu ärendet, men IVO meddelar att man inte kommer att gå vidare ärendet. Anledningen är att händelsen ”inte påverkat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning” på ett tillräckligt sätt.

• När SVT tar kontakt med Akademiska sjukhuset meddelar de att ärendet just nu är under utredning. Resultatet förväntas bli offentligt under hösten.